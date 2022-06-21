У россиян нет возможности пополнять запасы на Змеином, ВСУ все контролируют, – Братчук

Вооруженные Силы Украины нанесли немалые потери России на острове Змеиный. После этого у войск агрессора нет возможности пополнять свои запасы на Змеином.

По временному российскому гарнизону на Змеином был нанесен удар

Об этом в эфире канала "Рада" заявил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает 24 канал. Он отметил, что уже подтвержден удар ВСУ по Змеиному.

К теме Флот России уже в очень неприятной ситуации, полностью изменились правила игры на море, – Арестович

По его словам, по временному российскому гарнизону на острове Змеиный был нанесен удар, в результате чего враг понес потери.

Братчук добавил, что необходимо информационное сопровождение этой военной операции со стороны ВСУ и призвал не навредить украинским силам.

Относительно того, пытается ли Россия снова доставить запасы на Змеиный, пресс-секретарь Одесской ОВА сказал, что россияне, возможно, намерены это сделать. Однако, как отметил Братчук, у оккупантов нет такой возможности, потому что украинские силы обороны проводят соответствующие мероприятия.

В Черном море 5 кораблей, которые несут ракетную угрозу

Также Сергей Братчук рассказал, что группировка Черноморского флота России располагается в северо-западной части акватории Черного моря.

По его словам, флот России состоит из 5 кораблей ракетоносцев, подлодки и четырех больших десантных кораблей, которые маневрируют и не отходят далеко от позиций.

Кроме того, Братчук отметил, что риск десантной операции врага есть постоянно. Однако в Украине не фиксируют возможности подготовки врага к проведению такой операции.

ВСУ ударили по острову Змеиный: что известно

В понедельник, 20 июня, в разведке 24 каналу сообщили, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по острову Змеиный. Сообщалось, что украинские силы, вероятно, атаковали противника американскими артиллерийскими системами HIMARS.

21 июня в оперативном командовании "Юг" официально подтвердили удар по Змеиному. В ОК "Юг" подчеркнули, что для удара были использованы разные силы и способы. Кроме того, сообщалось, что враг понес значительные потери.

После этого источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что ВСУ во второй раз успешно ударили несколькими ракетами по россиянам на острове Змеиный. В результате ракетных ударов горела и взрывалась российская техника.

Стоит внимания – ВСУ ударили по "вышкам Бойко" в Черном море: смотрите видео