Пехота у них уже идет как пушечное мясо, – снайпер-военный о Бахмутском направлении

Украинский снайпер рассказал, что ситуация в Бахмуте очень сложная. По его словам, россияне там не стесняются заваливать все своими труппами.

Военный объяснил, что в первые дни войны Вооруженные Силы Украины очень хорошо покромсали их пехоту. Соответствующую информацию боец 24-го отдельного штурмового батальона 53-й бригады с позывным "Осман" рассказал в рамках проекта "Интервью24" на сайте 24 канала.

Читайте также Российское нашествие: почему оккупанты хотят захватить Бахмут любой ценой

Снайпер рассказал о безумных потерях россиян

Военный рассказал, что в Бахмуте в Донецкой области враг сконцентрировал максимум своей силы, которую мог стянуть:

там достаточно боеприпасов, средств огневой поддержки, артиллерии, авиации и тому подобное;

россияне не стесняются бросать это оружие, потому что у них его очень много;

если ВСУ стараются работать точно, но не часто, то враги работают и часто, и точно. Ведь у последних хорошо развитое тыловое обеспечение – артиллерия, связь, авиаразведка.

Пехоту в первые дни войны мы там очень хорошо покромсали, специалистов у них уже не так много. И пехота у них уже идет как пушечное мясо. А именно тыловые моменты, такие как артиллерия и т.п., развиты у них гораздо лучше. Поэтому сложно, очень сложно,

– рассказал боец 24 батальона 53 бригады.

"Осман" объяснил, что россияне в Кодеме и Николаевке просто ложились сотнями. По словам военного, у него создалось впечатление, что России не жалко своего личного состава. Якобы если у них есть цель, то не стесняются туда бросить очень много резервов и сил.

Военный объяснил, зачем россиянам Бахмут

Украинский военный объяснил, что город Бахмут Донецкой области является большим дорожным узлом, соединяющим дорогу от Лисичанска и почти до Донецка.

А именно в зимний период техника не может передвигаться по земляным дорогам и окрестностям. Поэтому им важно захватить этот путь для того, чтобы перебрасывать резервы,

– объяснил боец.

Он также напомнил, что через Крымский мост враги уже не могут перебрасывать и поставлять военную технику и войска. Однако заверил, что ВСУ ценой своего здоровья и жизни удерживают это нашествие оккупантов.

Сотни россиян гибнут на Авдеевском и Бахмутском направлениях

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый рассказал, что только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибает около сотни российских военных. То есть враги минусуются постоянно.

Вы же видите, насколько большие потери у них – ежедневно несколько сотен человек, было почти под тысячу. Это Авдеевское, Бахмутское направление – около сотни на каждом из этих направлений боевые потери и столько же раненых,

– заявил он.

По данным спикера, Россия подтягивает мобилизованных, пытаясь компенсировать потери. Однако "мобики" с минимальной подготовкой, некоторые уже вернулись домой без частей тела, с ранениями или в черных мешках.

Заметьте ВСУ отправили на тот свет еще более 600 оккупантов: потери врага по состоянию на 31 октября

Смотрите также – интервью со снайпером о боях за Бахмут и убитых оккупантах: видео