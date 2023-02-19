"Жестянки с боевыми бурятами могут только ездить": у россиян проблемы с техникой на фронте
Западные военные аналитики подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне лишились почти половины своего танкового парка. Хотя в России до сих пор остается возможность производить танки, однако из-за санкций их качество очень ухудшилось.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он убежден, что основной военный потенциал России лежит не в технической плоскости, а в возможности мобилизовать множество людей.
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Согласно информации по перехваченным разговорам россиян, их техника скрывается в 20—25 минутах хода от позиций. То есть, во время украинской атаки российские танки приезжают через 20 — 25 минут, фактически, чтобы уже забрать тела и поехать назад, заметил Ступак.
Условия хранения российских танков
По словам Ступака, россияне испытывают определенные трудности с техникой, хотя она у них еще есть. Враг может извлекать технику из своих складов в разных регионах России, однако остается вопрос в ее качестве и боеспособности.
Ступак сообщил, что есть несколько уровней хранения танков. Под открытым небом – танки стоят в разных погодных условиях. Так, например, ближе к Владивостоку воздух насыщенный солью быстрее разъедает детали танков. Танки могут храниться под накрытием или в ангарах, но без отопления.
От места хранения техники зависит количество и продолжительность манипуляций для ее восстановления.
Ступак сообщил, что в России очень мало правильно оборудованных мест хранения для танков – с отоплением, с периодической проверкой и т.д.
Ступак о танковых возможностях России: смотреть видео
Не могут производить достаточное количество танков
По словам Ступака, производить современные танки Т-90 в достаточном количестве россияне не могут, говорится о десятках, а не сотнях единиц.
В России существует проблема с танковыми прицелами, заметил Ступак. Сами "жестянки" с "боевыми бурятами" ездить могут, однако не могут видеть ночью на несколько километров, также не имеют оптики, позволяющей стрелять на 5 километров, ведь поставлявшихся ранее французских прицелов в России уже нет. Также нет сигнализации о наведении противотанковых средств на них.
В первую очередь россияне будут наступать используя "мобиков", частные военные компании, альтернативы "Вагнеру - "Редут", "Русич", "Патриот", им разрешили набирать людей из колоний,
– добавил эксперт.
Также в России сейчас рассматривается вопрос разрешения набирать людей из СИЗО. Их гораздо легче мобилизовать, пообещав не возбуждать уголовное дело, сообщил Ступак.
Россия стягивает авиацию к границам
- В ГУР заявили, что на западе России не менее чем в 200 километрах от границы с Украиной враг удерживает примерно 450 самолетов тактической авиации и около 300 вертолетов, половина из них – ударные.
- Генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что ситуация сложная, однако в Генштабе готовятся ко всем возможным сценариям.
- Романенко предположил, что с помощью самолетов россияне пытаются усилить возможности в нанесении авиационных ударов и использовать истребители на линии столкновении.