У россиян большие проблемы с Бахмутом: разведка о том, что будет делать командование оккупантов

Украинские силы продолжают успешные наступательные действия в районе города Бахмут Донецкой области, тогда как российские военные упали духом.

Об этом говорится в субботнем обзоре Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что после затишья в июне Бахмут за последние семь дней "опять стал местом одних из самых интенсивных боев на фронте", во время которых украинские войска "уверенно продвигаются" как на Север, так и на Юг от города.

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Российские защитники, скорее всего, страдают от низкого боевого духа, сочетания разрозненных подразделений и ограниченной способности находить и поражать украинскую артиллерию,

– отмечают аналитики.

В России нет дополнительных сил

Кроме этого, в обзоре указывается, что Кремль, очевидно, считает "политически неприемлемой" сдачу украинским силам Бахмута – города, который имеет символический вес как одно из немногих достижений российских сил за последний год войны.

"Однако, по всей вероятности, в России есть немного дополнительных резервов, которые можно было бы выделить для этого сектора", – констатируют в разведке Британии.

Город Бахмут в Донецкой области стал местом одного из самых ожесточенных противостояний сил Украины и России, пока в мае этого года российская сторона не объявила о якобы захвате населенного пункта.

Главное о контрнаступлении ВСУ

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка, что возле границы Донецкой и Запорожской областей. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

! 5 июля стало известно, что Силы обороны успешно продвигаются в районе Клещиевки Бахмутского направления. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время российские военные оказывают мощное сопротивление.