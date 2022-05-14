У россиян в Украине есть только две опции, и одна им точно не понравится

Цифра потерь в российской армии засекречена, и, если вы обратите внимание, Министерство обороны России эту цифру публиковало дважды. Она застыла на отметке 1300 с небольшим хвостиком.

Не так страшны потери, как "вражеское" НАТО

Почему они перестали эти потери публиковать? Ну, скажи, что их стало на 10 человек больше – все поймут, что они лгут. А потери продолжаются. Поэтому, конечно, с точки зрения объяснений понятно – будет сказано, что это оружие НАТО.

Интересное Путин поставил на зеро все, что бережно собирал, и проиграл

К примеру, было очень много раздумий на тему, как Украина потопила ракетный крейсер "Москва", где погибли сотни российских молодых мужчин рядового и офицерского состава. Эти публикации, которые американцы показали и так далее – это сделано для этого (для сокрытия поражений армии РФ – 24 канал).

Но мы должны сказать прямо – россиян убили в Украине украинцы, защищающие нашу страну. Процесс будет продолжаться. То есть здесь очень простое правило. Я понимаю, что Путину нужно объяснить, зачем он это делал: 9 мая на Красной площади оправдывался. Но принцип прост – россиянин с оружием в руках, умри или уйди. Две опции. Ну, есть еще половинчатая – попасть в плен. Но просто в плен тоже, вы же понимаете, во время боев это все очень и очень сложно.

Поэтому два основных варианта – умри или уйди. Если вы ушли, то живите как хотите, а если вы здесь, то мы будем просто вас убивать. И не надо здесь валить все это на НАТО, на каких-нибудь проклятых американцев. Это называется смещение акцентов.

Двойные стандарты оккупантов

Вместо того чтобы каждый российский гражданин, который умеет читать (а читать они умеют все), спросил себя "что мы делаем в Украине, за что мы умираем, зачем мы разрушили русскоязычный город Мариуполь, убили 20 тысяч русскоязычных людей?", россиянам предлагают подумать о НАТО.

Ну, а мы со своей стороны можем сказать так – уважаемые граждане России, ну как же так выходит, что вы выросли при фразе "НАТО – это зло", но последние годы с большим удовольствием ездили, например, в Турцию отдыхать, загорать. А это страна НАТО. Испания, Италия, Хорватия – все развитые страны – все страны НАТО.

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И самое главное – если это НАТО настолько плохо, то почему Россия все эти годы увеличивала поставки ресурсов в Европу? Вы своим врагам отправляли это? Наверное, нет. Поэтому здесь нужно еще раз объяснить, слов будет много: "плохая Украина", "плохое НАТО".

На самом деле, преступник здесь один. Его фамилия Путин. И если россияне не изменят свое мнение и будут ехать все в Украину, они все погибнут. А ведь мы пацифисты – не хотим, чтобы они все умерли. Но какие варианты? Если кто-то думает, что здесь можно насиловать женщин и забирать стиральные машины, это заблуждение.

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