Российский корабль возле Сирии: у него протекают баки с горючим, а эвакуировать судно не могут

Состояние российского флота уже довольно давно вызывает вопросы. В частности, стало известно, что один из кораблей имеет проблемы с баками для горючего.

Стало известно, что у российского корабля возле Сирии протекают баки с горючим. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Россияне имеют проблемы с эвакуацией

Государство-агрессор продолжает перебрасывать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации.

В ГУР рассказали, что все военные машины, которые находятся в неработоспособном состоянии и требуют ремонта, российским солдатам приказали сжечь.

с эвакуацией военного имущества морским путем у россиян возникли проблемы - разрешение кораблям России зайти в порт Тартус до сих пор отсутствует,

– говорится в сообщении.

Россия не оставляет попыток его получить. В частности, 9 января 2025 года российский контр-адмирал Варфоломеев Валерий Владимирович совершил очередную безуспешную попытку договориться, однако его не допустили к переговорам.

Сухогруз Sparta и два больших десантных корабля России находятся на внешнем рейде порта Тартус. На одном из них возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим.