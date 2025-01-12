Стало відомо, що у російського корабля біля Сирії протікають баки з пальним. Про це пише 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Росіяни мають проблеми із евакуацією

Держава-агресорка продовжує перекидати озброєння та військову техніку з Сирії до Лівії за допомогою авіації.

У ГУР розповіли, що всі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, російським солдатам наказали спалити.

️З евакуацією військового майна морським шляхом у росіян виникли проблеми ― дозвіл кораблям Росії зайти у порт Тартус досі відсутній,

– мовиться в повідомленні.

Росія не полишає спроб його отримати. Зокрема, 9 січня 2025 року російський контр-адмірал Варфоломєєв Валєрій Владіміровіч здійснив чергову безуспішну спробу домовитись, однак його не допустили до переговорів.

Суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі Росії перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус. На одному із них виникли проблеми з опріснювачем води та почали протікати другий і третій баки з пальним.