Про це 24 Каналу розповів спецпризначенець підрозділу "Артан" ГУР, професійний актор – боєць із позивним "Артист", зауваживши, що підготуватися до таких боїв надзвичайно складно. А фактично неможливо.

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Складний бій на Харківщині

Як розповів військовий, один з таких складних боїв відбувся свого часу на Харківщині. Як усе може розвиватися – залежить від багатьох факторів. Зокрема від оборонних укріплень, кількості боєкомплекту, наявності води, мотивації особового складу тощо.

Там в потрібний час з'явився наш підрозділ. Він підсилив одну з бригад, яка була виснажена боями на тому відтинку фронту. Тоді стався 30-годинний штурм ворога. Такий класичний. З бронетехнікою. Танками. З великою кількістю піхоти, що зараз рідко побачиш,

– зауважив військовий.

За увесь час окупанти злучили більш ніж сотню особового складу. Працювали танки з прикриття, а іноді вони буквально вривалися в окопи. Паралельно росіяни підвозили підкріплення. За раз на кількох одиницях "броні" загалом підкидали по 50-60 окупантів.

Тоді наші захисники змогли втримати оборону. Була ускладнена логістика та евакуація поранених, але Сили оборони України відважно відбивалися. На жаль, були втрати.

Все було дуже швидко. Спустилося бойове розпорядження. Наш підрозділ знявся і поїхав на той напрямок. Не було часу на розвідку. Увірвалися в бойові дії. Осінь. Важко. Погодні умови ще й такі. Ти спочатку мокрий, потім наче холодно. І ще постійні прильоти та штурми,

– розповів військовий.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Росії втратила вже понад 808 тисяч особового складу. Також Сили оборони України знищили 9756 ворожих танків, 20289 бойових броньованих машин, 21839 артилерійських систем тощо.