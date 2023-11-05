Зима уже близко: разведка Британии назвала проблему, с которой столкнулась армия России

В русской армии возникли новые проблемы перед наступлением зимы. Разведка Британии заявляет о проблемах с обустройством бытовых условий оккупантов на поле боя в Украине.

Британская разведка обратила внимание на свидетельства российских военных, указывающих на соответствующие проблемы. Такие жалобы прозвучали во время конференции под названием "Огарковские чтения".

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Россияне плохо выполняют базовые правила полевого управления

Вернувшиеся с фронта в Украине российские солдаты рассказали, что неделями подряд были "мокрыми с ног до головы" на передовой.

Один солдат подчеркнул, что из-за риска обстрела со стороны украинских сил "не мог вскипятить даже кружку чая". Он подчеркнул, что живет и питается "однообразной" пищей в проникающей отовсюду грязи,

– отмечает британская разведка.

В сводке говорится, что поддержание достойного уровня личного комфорта и надлежащего управления на оборонных позициях является сложной задачей любой армии.

"Однако данные из открытых источников свидетельствуют о том, что российские войска, как правило, очень плохо выполняют базовые правила полевого управления. Это, вероятно, отчасти вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой", – заключает британская разведка.

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