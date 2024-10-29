У руководителей МСЭК могут конфисковать изъятые при обысках деньги, – Верховный Суд
Источник:Укринформ
Правовая система Украины имеет механизмы для конфискации незаконно полученных средств. Особенно это касается изъятых денег во время обысков у руководителей областных МСЭК.
Об этом заявил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко.
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У руководителей МСЭК могут конфисковать изъятые во время обысков деньги
В то же время Кравченко подчеркнул, что в Украине действует принцип презумпции невиновности.
Это должна быть четкая процедура... если речь идет об обыске в рамках уголовного дела, это может быть признано неправомерной выгодой, если будет доказано. Если только часть этих средств будет признана незаконно полученными, то должно быть в рамках общей конфискации,
– отметил он.
По его словам, для того, чтобы средства конфисковали должно быть признано, что их получили преступным путем.
"То есть теоретически у руководителей МСЭК могут конфисковать средства как по процедуре общей конфискации, так и специальной конфискации", – сказал Кравченко.
Он также отметил, что за последние годы антикоррупционное законодательство значительно изменилось, и кроме ст. 368 УКУ (неправомерная выгода), включает также понятие незаконного обогащения. По его словам, средства от конфискаций поступают на специальный счет Госказначейства.
Скандалы с МСЭК
- В октябре разгорелся скандал с фиктивными инвалидностями, связанными с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой, прокурорами и другими чиновниками;
- 16 октября СМИ сообщили, что в Хмельницкой области 50 прокуроров оформили инвалидность. Областной прокурор и 49 его подчиненных "крышевали" коррупционную схему Татьяны Крупы.
- Президент Зеленский провел заседание СНБО, приняв решение о ликвидации МСЭК до конца года.
- 23 октября, в Офисе Генпрокурора сообщили предварительные данные расследования. Так, наибольший процент прокуроров с инвалидностью выявлено в двух областях – Черкасской и Хмельницкой. В Черкасской – 27,4% от общего количества, в Хмельницкой области – 29,8%.