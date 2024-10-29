У руководителей МСЭК могут конфисковать изъятые при обысках деньги, – Верховный Суд

Правовая система Украины имеет механизмы для конфискации незаконно полученных средств. Особенно это касается изъятых денег во время обысков у руководителей областных МСЭК.

Об этом заявил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко.

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У руководителей МСЭК могут конфисковать изъятые во время обысков деньги

В то же время Кравченко подчеркнул, что в Украине действует принцип презумпции невиновности.

Это должна быть четкая процедура... если речь идет об обыске в рамках уголовного дела, это может быть признано неправомерной выгодой, если будет доказано. Если только часть этих средств будет признана незаконно полученными, то должно быть в рамках общей конфискации,

– отметил он.

По его словам, для того, чтобы средства конфисковали должно быть признано, что их получили преступным путем.

"То есть теоретически у руководителей МСЭК могут конфисковать средства как по процедуре общей конфискации, так и специальной конфискации", – сказал Кравченко.

Он также отметил, что за последние годы антикоррупционное законодательство значительно изменилось, и кроме ст. 368 УКУ (неправомерная выгода), включает также понятие незаконного обогащения. По его словам, средства от конфискаций поступают на специальный счет Госказначейства.

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