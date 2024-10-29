Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.
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У керівників МСЕК можуть конфіскувати вилучені під час обшуків гроші
Водночас Кравченко підкреслив, що в Україні діє принцип презумпції невинуватості.
Це має бути чітка процедура… якщо мова йде про обшук у рамках кримінальної справи, це може бути визнано неправомірною вигодою, якщо буде доведено. Якщо лише частина цих коштів буде визнана незаконно отриманими, то має бути в рамках загальної конфіскації,
– зазначив він.
За його словами, для того, аби кошти конфіскували має бути визнано, що їх отримали злочинним шляхом.
"Тобто теоретично у керівників МСЕК можуть конфіскувати кошти як по процедурі загальної конфіскації, так і спеціальної конфіскації", – сказав Кравченко.
Він також зауважив, що за останні роки антикорупційне законодавство значно змінилося, й окрім ст. 368 ККУ (неправомірна вигода), включає також поняття незаконного збагачення. За його словами, кошти від конфіскацій надходять на спеціальний рахунок Держказначейства.
Скандали з МСЕК
- У жовтні розгорівся скандал із фіктивними інвалідностями, пов'язаними з головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, прокурорами та іншими чиновниками;
- 16 жовтня ЗМІ повідомили, що на Хмельниччині 50 прокурорів оформили інвалідність. Обласний прокурор і 49 його підлеглих "кришували" корупційну схему Тетяни Крупи.
- Президент Зеленський провів засідання РНБО, ухваливши рішення про ліквідацію МСЕК до кінця року.
- 23 жовтня, в Офісі Генпрокурора повідомили попередні дані розслідування. Так, найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю виявлено у двох областях – Черкаській та Хмельницькій. На Черкащині – 27,4% від загальної кількості, у Хмельницькій області – 29,8%.