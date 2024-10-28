У руководителя Львовской областной МСЭК и его заместителя проводят обыски, – СМИ

У главы Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии Владимира Решоты и его заместителя Русланы Иваночко проводят обыски.

Об обысках пишет Суспільне со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сейчас правоохранители официально не комментируют обыски.

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Декларация председателя Львовской областной МСЭК

Владимир Решота за 2023 год задекларировал 499 070 гривен зарплаты и 120 207 гривен пенсии. Также в собственности Владимира Решоты находится:

земельный участок площадью 1200 квадратных метров;

земельный участок площадью 594 квадратных метра;

квартира площадью 80,6 квадратных метров;

гараж площадью 17,5 квадратных метров.

Заметьте! Решота возглавляет областной центр МСЭК уже 25 лет – с 1999 года. По данным Главком, Владимир Решота входит в тройку самых состоятельных руководителей областных МСЭК.

Согласно декларации, в собственности жены руководителя МСЭК находится:

квартира площадью почти 94 квадратных метра;

квартира площадью 42,3 квадратных метров;

земельный участок площадью 15 000 квадратных метров;

гараж площадью 26,1 квадратных метров;

автомобиль "Toyota Venza" 2010 года выпуска.

Жена Владимира Решоты Наталья работает в коммунальном некоммерческом предприятии Львовского областного совета "Центр спортивной медицины и реабилитации".

Что касается заместителя Решоты – Русланы Иваночко, то за прошлый год в ее декларации указано 319 914 гривен зарплаты, 64 603 гривен зарплаты, полученной в ЛНМУ имени Даниила Галицкого и 20 729 гривен социальных выплат.