Про обшуки пише Суспільне з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Наразі правоохоронці офіційно не коментують обшуки.

Дивіться також В Офісі генпрокурора сказали, скільки часу розслідуватимуть інвалідність прокурорів Хмельниччини

Декларація голови Львівської обласної МСЕК

Володимир Решота за 2023 рік задекларував 499 070 гривень зарплати й 120 207 гривень пенсії. Також у власності Володимира Решоти перебуває:

земельна ділянка площею 1200 квадратних метрів;

земельна ділянка площею 594 квадратні метри;

квартира площею 80,6 квадратних метрів;

гараж площею 17,5 квадратних метрів.

Зауважте! Решота очолює обласний центр МСЕК уже 25 років – із 1999 року. За даними Главком, Володимир Решота входить у трійку найзаможніших керівників обласних МСЕК.

Згідно із декларацією, у власності дружини керівника МСЕК перебуває:

квартира площею майже 94 квадратні метри;

квартира площею 42,3 квадратних метрів;

земельна ділянка площею 15 000 квадратних метрів;

гараж площею 26,1 квадратних метрів;

автомобіль "Toyota Venza" 2010 року випуску.

Дружина Володимира Решоти Наталія працює в комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради "Центр спортивної медицини та реабілітації".

Щодо заступниці Решоти – Руслани Іваночко, то за минулий рік у її декларації вказано 319 914 гривень зарплати, 64 603 гривень зарплати, отриманої в ЛНМУ імені Данила Галицького і 20 729 гривень соціальних виплат.