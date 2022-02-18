У Шуфрича обнаружили имущество в оккупированном Крыму: зарегистрировал по законам России

Нестор Шуфрич владеет имуществом в поселке Симеиз, что на южном берегу Крыма. Там "Схемы" обнаружили в собственности его семьи земельные участки и имение, приобретенные в 2013 году.

В то же время, после оккупации соответствующую недвижимость у нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" зарегистрировали по законодательству России. Нестор Шуфрич стал крымским соседом Виктора Медведчука, которого кум Путина подпустил вплотную к собственной вилле, огражденной от других соседей высоким забором.

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Имущество Шуфрича нашли вблизи виллы Медведчука

В Крыму якобы именно для российского президента выкупили пансионат "Глициния", в который когда-то входит легендарная дача. Соседи Путина – Дмитрий Медведев, якобы занимающий две государственные дачи и глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Всего в полутора десятках километров от них – вилла подозреваемого в госизмене Украины Виктора Медведчука. Именно возле нее обнаружили имущество Шуфрича.

Имение Шуфрича возле Медведчука / Скриншот из видео программы "Схемы"

Как семья Шуфрича получила дом и землю в Крыму

В 2013 году, по данным "Схем", инвестиционная компания "Спорт-тур" семьи Медведчука продала часть земли со зданием.

Согласно договорам купли-продажи, полтора гектара земли на крымском побережье продали за 3 миллиона 300 тысяч гривен, в то же время указанная в документе экспертная оценка – 5,5 миллиона гривен.

Семья Медведчука сделала покупателю, кем стала компания "Авто бизнес групп", существенную скидку на землю.

Компания семьи Медведчука продала часть земли со зданием / Скриншот из видео программы "Схемы"

За недострой на 4,5 тысячи квадратных метров покупатели заплатили еще примерно 11 миллионов гривен. Соглашение от имени "Авто бизнес групп" подписал ее директор Виктор Сидорук – несколько созывов подряд помощник народного депутата Нестора Шуфрича.

Кроме того, у бывших и действующих учредителей компании-покупателя земли в Крыму есть кипрские фирмы. Их след исчезал в месте массовой регистрации, которое позволяло сохранять анонимность – на Кипре в Лимасоле.

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Однако с 2019 года в Украине обязали раскрывать имена конечных владельцев компаний. Так, в 2021 году в украинском реестре появилась запись: конечный бенефициар "Авто бизнес групп" – Иван Шуфрич – 81-летний отец Нестора Шуфрича.

Официально у Ивана Шуфрича не было значительных доходов от предпринимательской деятельности с 1999 года. Однако сам Нестор Шуфрич находится в рейтинге богатейших людей Украины и не скрывает, что записывал свое имущество на близких.

Шуфрич оформил имущество по законам России

Путин подписал закон, запрещающий иностранным гражданам – которым Кремль считает и украинцев – владеть землей в Крыму.

Если бы Шуфричи перерегистрировали свою территорию по российским законам, то журналисты должны увидеть данные об этом в кадастровой карте России. Однако система не позволяет получить актуальные данные о владельцах этой земли, нельзя узнать и кадастровый номер.

Пляж под домом Шкфрича / Скриншот с видео програмы "Схемы"

В конце концов, имущество идентифицировали вручную – метод подбора цифр кадастровых номеров сработал и в российском реестре нашли все крымские участки и объекты недвижимости, приобретенные семьей Шуфрича:

основное здание имения (за 11 миллионов гривен) – площадью почти 4,5 тысяч квадратных метров;

пляж под домом почти на пол гектара, приобретенный Шуфричами у Медведчука за полтора миллиона гривен.

В то же время, параметры из украинского и российского реестров совпадают. Единственное отличие – владелец. В реестре недвижимости России – это уже имущество российской фирмы "Эстейт Холдинг Групп", зарегистрированной в Москве. С 2018 года владельцы – помощник Нестора Шуфрича и его отец.

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Оказалось, что сейчас уже российская компания Шуфричев и уже по российскому законодательству владеет недвижимостью на миллионы долларов во временно оккупированном Крыму.

О состоянии Нестора Шуфрича и его новом имуществе в оккупированном Крыму – смотрите в полном выпуске программы "Схемы".

"Схемы" нашли имущество Шуфрича в Крыму: смотрите видео