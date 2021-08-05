"Пустился в москальскую присядку": у Скабеевой подгорает из-за "золота" и гопака Беленюка

Российская пропагандистка Ольга Скабеева на прокремлевском канале прокомментировала "золото" украинского олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Его победный гопак она назвала "москальской присядкой".

Мол, на традиционный украинский танец движения спортсмена точно не походили. К тому же она отметила и его цвет кожи.

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Пропагандистка Скабеева отличилась заявлениями о Беленюка

По словам Скабеевой, эта Олимпиада отметилась не только ЛГБТ-движением, но и "блм". Предположительно, она имела в виду международное антирасистское движение Black Lives Matter.

Без" блм" не обошлось. Красивый парень, настоящий казак, борец греко-римского стиля, а по совместительству депутат Верховной Рады Жан Беленюк получил для своей, хоть и не исторической, но Родины первую золотую медаль,

– отметила она.

И добавила, что на радостях "30-летний темнокожий атлет" даже станцевал в честь победы. Впоследствии в эфире показали отрывок из трансляции на канале UA: Первый.

Она считает, что здесь не обошлось без зрады. Ведь "знатоки" народных танцев подозревают, Беленюк станцевал не традиционный украинский гопак, а пустился в москальскую присядку. "Поэтому на Родине могут возникнуть вопросы. Так или иначе, но Беленюку в Киев возвращаться не безопасно", – сказала она.

К тому же пропутинская ведущая считает, что победа украинского борца показывает хоть какую-то пользу от депутатов Верховной Рады. В частности "слуг народа".

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