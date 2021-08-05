"Пустился в москальскую присядку": у Скабеевой подгорает из-за "золота" и гопака Беленюка
Источник:телеграм "Анатолий Штирлиц"
Российская пропагандистка Ольга Скабеева на прокремлевском канале прокомментировала "золото" украинского олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Его победный гопак она назвала "москальской присядкой".
Мол, на традиционный украинский танец движения спортсмена точно не походили. К тому же она отметила и его цвет кожи.
Обратите внимание Беленюк станцевал гопак после первого золота на Олимпиаде-2020: видео
Пропагандистка Скабеева отличилась заявлениями о Беленюка
По словам Скабеевой, эта Олимпиада отметилась не только ЛГБТ-движением, но и "блм". Предположительно, она имела в виду международное антирасистское движение Black Lives Matter.
Без" блм" не обошлось. Красивый парень, настоящий казак, борец греко-римского стиля, а по совместительству депутат Верховной Рады Жан Беленюк получил для своей, хоть и не исторической, но Родины первую золотую медаль,
– отметила она.
И добавила, что на радостях "30-летний темнокожий атлет" даже станцевал в честь победы. Впоследствии в эфире показали отрывок из трансляции на канале UA: Первый.
Она считает, что здесь не обошлось без зрады. Ведь "знатоки" народных танцев подозревают, Беленюк станцевал не традиционный украинский гопак, а пустился в москальскую присядку. "Поэтому на Родине могут возникнуть вопросы. Так или иначе, но Беленюку в Киев возвращаться не безопасно", – сказала она.
К тому же пропутинская ведущая считает, что победа украинского борца показывает хоть какую-то пользу от депутатов Верховной Рады. В частности "слуг народа".
Скабеева осорилась заявлениями о "золоте" Беленюка: видео
Последние громкие заявления пропагандистки Скабеевой об Украине
- В мае российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Владимир Зеленский якобы направил провести гей-парад на Донбассе. Провести его на Востоке должны при поддержке Соединенных Штатов.
- По ее словам, Джо Байден лично посоветовал украинским властям провести ЛГБТ-шествие в Донецкой и Луганской областях.
- В июне она снова распространила очередной фейк. В эфире одного из прокремлевских телеканалов она начала рассказывать, якобы людей на Донбассе "приходят оккупировать геи". А украинская власть лично формирует батальоны.