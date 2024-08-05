Две стратегии завершения войны в Украине от США

Предложенный Макколом – Роджерсом –Тернером "план победы в Украине" имеет больше смысла, чем план Майка Помпео, соратника Трампа.

Три решительных шага

В один из самых критических моментов для нынешней администрации Джо Байдена (после его катастрофических июньских дебатов) я предложил стратегию, которая позволила бы ему выиграть и выборы в США, и мировую войну, развязанную империей зла Владимира Путина против свободного мира.

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Предложенная мною стратегия сводилась к трем решительным шагам. По состоянию здоровья Байден должен оставить свою кандидатуру и оставить президентские полномочия. Ведь разрешение Камале Харрис стать президентом до выборов значительно расширит то, что она предложит как кандидат.

В первый день президент Харрис выполняет требование предоставить Конгрессу цели своей администрации по войне в Украине, провозглашая предложенный Макколом – Роджерсом – Тернером "план победы в Украине" как официальный двухпартийный план победы США.

Реализуя этот план, президент Харрис будет позиционировать себя как лидера свободного мира, ведущего экзистенциальную битву с силами абсолютного зла. В тесной координации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами "коалиции желающих" она будет принимать все ключевые решения по оперативной поставке в Украину современной западной авиатехники и специалистов (150 – 200 самолетов).

На сегодня первый шаг предложенной стратегии был частично реализован. Шаг, который перевернул эту избирательную кампанию для демократов. Теперь это будет напряженная борьба, поскольку обе стороны будут выступать перед неопределившимися избирателями.

Немало проукраинских республиканцев сейчас есть среди этих неопределившихся избирателей. Всего через несколько часов после того, как Байден отказался от участия в выборах, Никки Хейли призвала своих последователей поддержать Камалу Харрис.

Избиратели Хейли сейчас недовольны. Во-первых, они услышали о якобы "консультациях" по мирному соглашению для Украины с участием Дональда Трампа и Путина с Виктором Орбаном в качестве посредника. Тогда Трамп выбрал своим напарником Джей Ди Венса, бешеного украинофоба.

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План Помпео

Чтобы удержать сторонников Украины на своей орбите, республиканские стратеги инициировали обсуждение различных вариантов "плана Трампа", который более-менее благосклонно смотрит на Украину. Наибольшее распространение получила версия плана Помпео.

Майк Помпео занимал должность госсекретаря в кабинете Трампа, а это, мягко говоря, решающая роль. Его предшественник Рекс Тиллерсон так и не нашел общий язык с Трампом. Он публично назвал его "идиотом" и ушел в отставку, хлопнув дверью.

Помпео видел свою роль как гораздо более масштабную и конструктивную. Он был своего рода мудрым наставником, который поощрял положительные внешнеполитические инстинкты новичка в отношении Ближнего Востока. Также он играл роль внимательной няни, убирая после дипломатических ошибок Трампа, таких как его отношения с НАТО. Помпео также был более дипломатичным, чем Тиллерсон – вместо того, чтобы называть своего шефа де*илом, он придумал термин "альтернативный гений".

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Майк Помпео – ярый атлантист. Он поддерживает Украину и, если Трамп выиграет еще один срок на посту, надеется сыграть ту самую роль мудрого опекуна в администрации. Его план можно кратко описать так:

обе стороны соглашаются на прекращение огня по всей действующей линии соприкосновения. Они ни на что другое не соглашаются. НАТО, коллективно или под руководством ведущих государств-членов, берет на себя ответственность за защиту каждого дюйма украинской территории на западной стороне линии прекращения огня;

Путин, конечно, хотел бы проверить эти обязательства любым способом, который считает нужным, но он прекрасно знает, какие будут последствия. Между тем Запад никогда не признает территорию, которая сейчас удерживается силами Москвы, как юридически принадлежащую России.

Это надежный план. По сути, речь идет о принятии разделенной страны в НАТО (как Западная Германия в 1955 году). Но этот план имеет два больших изъяна. Во-первых, это план Помпео, а не Трампа. Таинственная психологическая страсть последнего к кремлевскому диктатору нисколько не ослабла и неизбежно принесет немало сюрпризов.

Во-вторых, почему Украина должна платить такую высокую цену, чтобы гарантировать свою безопасность? Мы говорим о том, что оккупация 20% ее территории продлится еще несколько лет. Как я вижу, Помпео и даже ряду военных экспертов не хватает глубокого понимания логической структуры этой войны.

Они исходят из убеждения, что конфликт зашел в тупик – война на истощение – и что ни одна из сторон не способна прорвать линию фронта. Россияне не только никогда не дойдут до Киева, они даже Харьков не возьмут. Так же украинцы никогда не вернутся с боями к границам 1991 года и не освободят всю оккупированную территорию. Это все правда.

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В Украины есть другой путь к победе

Российско-украинская война – это не просто безвыходное противостояние на тысячекилометровой линии соприкосновения. Война имеет совсем другой центр притяжения – Крымский полуостров. Обе стороны высоко ценят политическую символику Крыма, который одновременно является наиболее уязвимой частью военной машины России.

Украине удалось вытеснить военно-морские силы Москвы из крымских портов, не имея ни авиации, ни военно-морского флота. А теперь, получив ракеты большой дальности, Украина регулярно наносит удары по аэродромам в Крыму – оказывается, российские системы ПВО неэффективны.

Если небо над Украиной будет усеяно 100, а еще лучше 200 самыми современными западными самолетами, страна не только получит господство в воздухе, но и сделает оккупацию Крыма Россией несостоятельной. Москве придется отойти с полуострова или быть полностью уничтоженной издалека.

Потеря Крыма приведет к политической (и потенциально физической) смерти Путина и к концу войны.

Предложенный план победы в Украине намного лучше плана Помпео. Этот план республиканцев представляет лучшую стратегию для Харрис, чтобы выиграть выборы и, как следствие, победить в мировой войне, которая, по мнению некоторых, является неизбежной.