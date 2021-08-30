Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель секции Азиатско-тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта. Впрочем, сколько именно продлится вывоз афганцев на территорию США и стран-союзниц, пока остается вопросом.

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Позволят ли продлить срок

По словам Пойты, в 2020 году между США и "Талибаном" было подписано соглашение, согласно которому в мае 2021 года должна быть завершена эвакуация вооруженных сил США и коалиции с территории Афганистана. Однако из-за ряда причин этот срок перенесли на 11 сентября.

Как рассказал журналист, в Афганистане понимают, что продолжение эвакуации на несколько недель ничего не изменит.

Талибы хоть и будут оспаривать попытки США продолжать эвакуацию, хоть и будут протестовать против этого процесса, у них нет выбора,

– заявил он.

Обратите внимание! Эвакуация граждан США из захваченного талибами Афганистана продолжается. По словам Энтони Блинкена, в США пытаются скоординировать 300 граждан, которые до сих пор на территории Афганистана, чтобы посадить их на самолет.

Пойта отметил, что талибы будут пытаться удержать власть в Афганистане, а для этого им будет нужна помощь международных партнеров. Несмотря на это, "Талибан" заинтересован в поддержании партнерских связей и получении международного признания.

"Даже если нужно будет увеличить срок для эвакуации, "Талибан" не имеет выхода и согласится на это", – добавил журналист-международник.

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