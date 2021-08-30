Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник секції Азійсько-тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта. Втім, скільки саме триватиме вивезення афганців на територію США та країн-союзниць, поки залишається питанням.
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Чи дозволять продовжити термін
За словами Пойти, у 2020 році між США й "Талібаном" була підписана угода, згідно з якою у травні 2021 року мала бути завершена евакуація збройних сил США та коаліції з території Афганістану. Однак через низку причин цей термін перенесли на 11 вересня.
Як розповів журналіст, в Афганістані розуміють, що продовження евакуації на кілька тижнів нічого не змінить.
Таліби хоч і будуть заперечувати намагання США продовжувати евакуацію, хоч і будуть протестувати проти цього процесу, в них немає вибору,
– заявив він.
Пойта зауважив, що таліби намагатимуться втримати владу в Афганістані, а для цього їм буде потрібна допомога міжнародних партнерів. Зважаючи на це, "Талібан" зацікавлений у підтримуванні партнерських зв'язків та отриманні міжнародного визнання.
"Навіть якщо потрібно буде збільшити термін для евакуації, "Талібан" не має виходу й погодиться на це", – додав журналіст-міжнародник.
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Пойта розповів про евакуацію людей з Афганістану: дивіться відео
Ситуація в Афганістані: останні новини
- По аеропорту Кабула 30 серпня випустили щонайменше 5 ракет. Про атаку проінформували Білий дім, тому Джозеф Байден наказав посилити захист американських військових.
- Центральний банк Афганістану заборонив знімати з банківських рахунків більше ніж 200 доларів на тиждень. У директиві вказано, що таке обмеження буде тимчасовим.
- США 29 серпня у Кабулі завдали потужного авіаудару по автомобілю зі смертниками "Ісламської держави". Внаслідок цієї атаки вдалося знищити всіх терористів, однак загинули й мирні жителі.