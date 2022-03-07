В Токмаке на Запорожье люди не дают снимать флаги с построек и просто кричат на снайперов
7 марта 2022 , 16:49Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал Алексея Гончаренко
Гражданские украинцы не дают российскому агрессору создать картинку капитуляции нашего государства. Люди массово выходят на улицы и пытаются остановить врага.
"Ану слезай с крыши!"
Российские оккупанты зашли в город Токмак в Запорожской области. Вражеские военные разместили своих снайперов на крышах построек.
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Но в городе до сих пор развевается флаг Украины. Люди не дают оккупантам снимать "сине-желтое" знамя.
Они даже кричат на снайперов: "Ану слезай с крыши!"
Смотрите видео как люди не дают снимать флаги (Внимание, в видео есть нецензурная лексика)
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