В команде Трампа усилились голоса адекватности: были интересные сигналы

В команде президента США Дональда Трампа наблюдается постепенное снижение влияния условно пророссийских сил. Их место все активнее занимают фигуры, которые занимают более жесткую позицию в отношении Кремля.

В частности, речь идет о Ките Келлоге и Марко Рубио. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что есть несколько интересных сигналов, которые указывают на укрепление их позиций.

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Как в команде Трампа усилились голоса адекватности

Как отметил Саакян, внутри команды Трампа уменьшается уровень поддержки России. Новая администрация постепенно разбавляется людьми, которые занимают более жесткую позицию в отношении Кремля. Однако пока рано утверждать, что Украина получает больше поддержки.

Так, и спецпредставитель Кит Келлог, и госсекретарь США Марко Рубио – это безусловно люди, которые ближе к Украине. В команде Трампа они являются голосами адекватности. По крайней мере на фоне других они значительно лучше понимают суть российско-украинской войны. Но готовы ли они идти на риск, жертвовать собственной карьерой или влиянием ради проукраинской позиции – вопрос открытый.

Келлог уже однажды пострадал из-за своей поддержки Украины: его исключили из переговорного процесса (очевидно, при участии российского влияния), и теперь он возвращается в команду Трампа "через заднюю дверь". Это стало возможным после того, как позиции спецпосланника Белого дома на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа пошатнулись.

Если бы Уиткофф достиг значительных результатов в переговорах с Россией, как ему это якобы частично удавалось на Ближнем Востоке, ситуация могла бы сложиться иначе. Но Владимир Путин не смог или не захотел дать ему те "победы", которые могли бы укрепить его позиции.

Кэллог дождался подходящего момента, когда появятся трещины в позиции Уиткоффа, чтобы снова вернуться,

– предположил политолог.

Он не думает, что Келлог будет открыто проукраинским на предстоящей встрече в Лондоне, где будет обсуждаться "мирный план" США. Ему важно сохранить позиции, которые он очень сложно восстанавливал.

Однако общая динамика для Украины положительная. Представительство пророссийских голосов в команде Трампа уменьшается, а количество адекватных людей – увеличивается. Это те, с кем наше государство может говорить и о чем-то договариваться.

Какие были позитивные сигналы

Олег Саакян объяснил, что есть несколько индикаторов, которые указывают на усиление позиций госсекретаря США Марко Рубио:

кадровые перестановки;

аппаратные игры.

Например, было уволен Питер Марокко, который курировал ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID). Он был одним из самых громких противников финансирования программ внешней поддержки.

Также речь шла о борьбе между Илоном Маском и Марко Рубио, в которой последний победил. Дополнительными признаками укрепления позиций стали визиты Рубио и Келлога в Париж, а также заявления госсекретаря США, которые отражают позицию Трампа.

Ранее его вообще не допускали к теме российско-украинской войны – это не входило в его компетенцию в Госдепартаменте,

– отметил политолог.

Все это свидетельствует о том, что команда Рубио, а вместе с ней и Келлога, укрепила свои позиции в администрации Трампа.