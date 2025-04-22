Зокрема, йдеться про Кіта Келлога і Марко Рубіо. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, наголосивши, що є кілька цікавих сигналів, які вказують на зміцнення їхніх позицій.

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Як у команді Трампа посилилися голоси адекватності

Як зазначив Саакян, всередині команди Трампа зменшується рівень підтримки Росії. Нова адміністрація поступово розбавляється людьми, які займають більш жорстку позицію щодо Кремля. Проте поки зарано стверджувати, що Україна отримує більше підтримки.

Так, і спецпредставник Кіт Келлог, і держсекретар США Марко Рубіо – це безумовно люди, які ближчі до України. У команді Трампа вони є голосами адекватності. Принаймні на тлі інших вони значно краще розуміють суть російсько-української війни. Але чи готові вони йти на ризик, жертвувати власною кар'єрою або впливом заради проукраїнської позиції – питання відкрите.

Келлог вже одного разу постраждав через свою підтримку України: його виключили з переговорного процесу (очевидно, за участі російського впливу), і тепер він повертається в команду Трампа "через задні двері". Це стало можливим після того, як позиції спецпосланця Білого дому на Близькому Сході Стіва Віткоффа похитнулися.

Якби Віткофф досяг значних результатів у переговорах із Росією, як йому це нібито частково вдавалося на Близькому Сході, ситуація могла б скластися інакше. Але Владімір Путін не зміг або не захотів дати йому ті "перемоги", які могли б зміцнити його позиції.

Келлог дочекався слушного моменту, коли з'являться тріщини в позиції Віткоффа, щоб знову повернутися,

– припустив політолог.

Він не думає, що Келлог буде відкрито проукраїнським на майбутній зустрічі в Лондоні, де обговорюватиметься "мирний план" США. Йому важливо зберегти позиції, які він дуже складно відновлював.

Однак загальна динаміка для України позитивна. Представництво проросійських голосів у команді Трампа зменшується, а кількість адекватних людей – збільшується. Це ті, з ким наша держава може говорити і про щось домовлятися.

Які були позитивні сигнали

Олег Саакян пояснив, що є кілька індикаторів, які вказують на посилення позицій держсекретаря США Марко Рубіо:

кадрові перестановки;

апаратні ігри.

Наприклад, було звільнено Пітера Марокко, який курував ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Він був одним з найгучніших противників фінансування програм зовнішньої підтримки.

Також йшлося про боротьбу між Ілоном Маском і Марко Рубіо, у якій останній переміг. Додатковими ознаками зміцнення позицій стали візити Рубіо та Келлога до Парижа, а також заяви держсекретаря США, які відображають позицію Трампа.

Раніше його взагалі не допускали до теми російсько-української війни – це не входило до його компетенції в Держдепартаменті,

– зазначив політолог.

Все це свідчить про те, що команда Рубіо, а разом із нею і Келлога, зміцнила свої позиції в адміністрації Трампа.