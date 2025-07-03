У Трампа пауза между разговором с Зеленским и Путиным: как надо ее заполнить

Риторика из Белого дома относительно войны России против Украины часто меняется. Высказывания Трампа иногда зависят от того, с кем он имел накануне разговор – с Путиным или Зеленским.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала заявил, что Украине не хватает дипломатов для заполнения паузы между разговорами Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Он также отметил, что посольство Украины фактически отрезано.

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Действительно ли законопроект будет жестким

"Нам нужно делать выводы, потому что мы не контролируем эту ситуацию. Нельзя давать Путину возможность так расшатывать качелями с Трампом", – сказал Олег Рыбачук.

Он добавил, что сейчас вопрос Украины и рассмотрение законопроекта Линдси Грэма на американском телевидении идут после новостей о гольфе – то есть не имеют приоритета. Рыбачук относится скептически к силе этого законопроекта, предполагая, что он вряд ли будет жестким.

Проект предусматривает санкции против стран, которые торгуют с Россией, но не поддерживают Украину. По его словам, законопроект вероятно смягчат, а окончательное решение по применению санкций оставят на усмотрение Трампа – который считает, что санкции дорого обходятся самой Америке.

Трамп меняет риторику после разговоров с Путиным

"Он надеется, что Путин хочет мира. Трамп же еще пообещал телефонный разговор, который не состоялся. Но каждый раз, когда происходит телефонный разговор у Трампа с Путиным, мы понемногу напрягаемся, потому что эффект встречи с Зеленским проходит. Путин прекрасно знает, какие точки "массировать" в эго Трампа, и Трамп легко попадает под эти "путинские нарративы", потом повторяет как попугай то, что ему наговорил Путин", – сказал Рыбачук.

Он добавил, что из-за этого каждый разговор с Путиным приводит к смягчению позиции Трампа в отношении России. Трамп снова ищет поводы, чтобы давить на Украину. Этот цикл украинцы уже видели неоднократно.