"Все за**ись": люди восприняли за пожар запуск генератора в ТЦ в Киеве

В среду около 14:00 в Киеве и области прозвучала сирена воздушной тревоги. А уже через час начали поступать сообщения от очевидцев о том, что горит ТРЦ Dream Town.

Так, киевляне в местных телеграм-каналах сообщали о сильном задымлении у одного из входов в торговый центр. Они восприняли это за пожар, сообщает 24 Канал.

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У одного из входов в ТРЦ была сильная задымленность

В частности, они в сети опубликовали видео, где можно увидеть, как возле здания поднимается густой дым. Стоит отметить, что ТРЦ Dream Town – один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева.

Несмотря на сильное задымление по состоянию на 15:00, чрезвычайным работникам столицы не поступали вызовы из-за предполагаемого пожара. Однако когда в ГСЧС узнали о ситуации – отправили на место инспектора. Как сообщила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага, информация о чрезвычайной ситуации не подтвердилась.

Задымление возле ТРЦ Dream Town: видео

Очевидцы сообщали о сильной задымленности возле ТРЦ / Фото телеграм-каналов

Дым не был следствием пожара

Эти сообщения в сети увидел и совладелец ТРЦ на Оболони Григорий Корогодский. Он на своей фейсбук-странице подчеркнул, что причиной задымления был отнюдь не пожар или прилет вражеской ракеты.

На самом же деле такие клубы дыма выпускал генератор, который запустили впервые. По его словам, ситуация находится под контролем.



Комментарий о задымлении совладельца ТРЦ / Скриншот