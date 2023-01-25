Так, кияни у місцевих телеграм-каналах повідомляли про сильне задимлення біля одного зі входів до торгового центру. Вони сприйняли це за пожежу, повідомляє 24 Канал.

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Біля одного з входів до ТРЦ була сильна задимленість

Зокрема, вони у мережі опублікували відео, на яких можна побачити, як біля будівлі підіймається густий дим. Варто зазначити, що ТРЦ Dream Town – це один із найбільших торгово-розважальних центрів Києва.

Попри сильне задимлення станом на 15:00 надзвичайникам столиці не надходили виклики через ймовірну пожежу. Однак коли у ДСНС дізналися про ситуацію – відправили на місце інспектора. Як повідомила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, інформація про надзвичайну ситуацію не підтвердилась.

Задимлення біля ТРЦ Dream Town: відео

Очевидці повідомляли про сильну задимленість біля ТРЦ / Фото телеграм-каналів

Дим не був наслідком пожежі

Ці повідомлення у мережі побачив й співвласник ТРЦ на Оболоні Григорій Корогодський. Він на своїй фейсбук-сторінці підкреслив, що причиною задимлення була зовсім не пожежа чи прильот ворожої ракети.

Насправді ж такі клуби диму випускав генератор, який запустили вперше. За його словами, ситуація перебуває під контролем.



Коментар щодо задимлення співвласника ТРЦ / Скриншот