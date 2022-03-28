У Турции свои интересы, – правозащитник о переговорах Украины и России в Стамбуле

У Турции свои интересы по поводу переговоров Украины и России в Стамбуле. Не стоит питать иллюзий относительно этого государства.

Турция ведь "не будет подменять" собой наше государство. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Важно Переговоры Украины и России в Турции начнутся 29 марта

По его словам, Турция действительно является союзницей Украины, поскольку признает территориальную целостность и суверенитет нашего государства и выступает за завершение войны.

Турция не будет брать ответственность за Украину

Однако она не будет брать ответственность за Украину. Реджеп Эрдоган не отказывается от отношений с Кремлем, а пытается учитывать ситуацию.

Турция преследует свои интересы,

– подчеркнул Фейгин.

Он объяснил, что Турция была бы заинтересована в компромиссе:

повысить свой региональный статус;

выступить гарантом договоренностей, а затем силой, которая будет контролировать выполнение этих договоренностей.

Фейгин объяснил роль Турции в переговорах: смотрите видео