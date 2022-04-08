У Украины есть очередные победы в войне с Россией

Война с Россией идет и на дипломатическом фронте. И там у нас очередные победы.

Сенат США поздно в среду единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, известной как ленд-лиз, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

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Новые санкции

О необходимости такой программы неоднократно писали и говорили и я, и многие коллеги. Наконец-то это произошло. И произошло это не автоматически, а благодаря настойчивым усилиям и Президента Зеленского, и украинской дипломатии. Это только первый шаг в принятии такого решения, но процесс последовал.

США также ввели новые санкции, в том числе и против дочерей Путина. Депутаты Европарламента утвердили резолюцию, в которой требуют полного эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа. Это реакция евродепутатов на трагедию в Буче.

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию по приостановлению членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека.

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За каждое решение нужно бороться

Еще раз подчеркну – это не происходит само собой. За каждое решение необходимо бороться. Именно на это направлены ежедневные обращения Президента Зеленского к парламентариям, политикам и общественности разных стран мира.

А есть также ежедневная невидимая работа Офиса Президента, МИД, наших послов, других представителей нашей власти. В поставках оружия из западных стран в Украину приходится постоянно и упорно давить на наших партнеров.

Буквально каждый новый шаг в этом направлении с их стороны следует выбивать. Но постепенно это приносит свои результаты. Уже есть понимание и первые решения о предоставлении Украине систем ПВО и тяжелого оружия, начался процесс по ленд-лизу. Поэтому это давление на наших партнеров нужно продолжать.

У нас нет другого выхода. И это будет иметь решающее значение для дальнейшего сопротивления.

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