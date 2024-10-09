Текст Формулы мира с условиями для справедливого мира будет готов в ноябре, – Зеленский

Уже в ноябре формула мира Украины будет полностью готова. Также Киевом был разработан план мероприятий, чтобы принудить Россию к справедливому миру.

Также этот план лишит Россию возможности угрожать Европе. Об этом Владимир Зеленский заявил на третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Хорватии.

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Что известно о новом плане

Зеленский сообщил, что ко второму Саммиту мира будет готов текст с условиями для справедливого завершения войны.

С июля мы работаем над формулой мира. В ноябре будет все готово. Со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором Саммите мира,

– отметил президент.

Он также отметил, что Россия не демонстрирует желание участвовать в справедливом завершении войны. Поэтому в Украине разработали план действий, которые способны исправить ситуацию, "между текущим состоянием и будущим Саммитом мира".

Зеленский также добавил, что этот план лишит Россию возможности продолжать угрожать Европе.

"Этот план уже был представлен США, теперь делимся этим планом со всеми нашими партнерами для достижения целей плана", – сообщил глава государства.

Зеленский рассказал, что первый пункт Плана сосредоточен на том, удастся ли преодолеть "дефицит геополитической определенности Европы" и есть ли для Украины место в Европе.

Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин геополитически проигрывает. Россия должна признать, что Европа имеет границы, независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее. Правда заключается в том, что принятие Россией этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена Россией,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что приглашение Украины в НАТО и будущее членство стали бы реальными шагами к миру.

"Без геополитической определенности мир невозможен", – резюмировал президент.