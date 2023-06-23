У Украины и Израиля есть общий интерес, который их сближает

В интервью для израильских медиа Андрей Ермак подчеркнул, что в Украине ожидают, что руководство Израиля осудит антисемитские высказывания Владимира Путина.

Израиль должен отреагировать на болтовню Путина

Российский президент во время своего недавнего выступления на Петербургском экономическом форуме назвал Владимира Зеленского "позором украинского народа".

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Путин неоднократно упрекал Зеленского, что тот, будучи этническим евреем по происхождению, прикрывает украинских "нацистов", которые борются с Россией и "пытаются изменить" историю Второй мировой войны.

Эти обвинения Путина, никогда и ничем не подтверждавшиеся, являются классическим антисемитским выпадом. По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, именно израильское правительство должно отреагировать на эти слова Путина.

Ермак, напомнивший израильским журналистам о собственном еврейском происхождении, подчеркнул, что Израиль должен присоединиться к государствам, которые помогают Украине оружием и технологиями в ее противостоянии с Россией. В частности, Израиль мог бы помочь Украине бороться с иранскими дронами, которые в последнее время стали самым главным оружием России для обстрела мирных украинских городов и сел.

Пока правительство Израиля воздерживается от таких решений, обосновывая это представлениями о собственной безопасности с точки зрения отношений с Россией. Ведь Кремль контролирует соседнюю Сирию и помогает диктаторскому режиму Башара Асада. Еще один важный партнер этого режима – это Иран. Можно сказать, что российско-иранское сотрудничество в Сирии помогло обеим странам стать эффективными партнерами в войне против Украины. Это уже приближает интересы Украины к интересам Израиля.

Израиль хочет быть посредником в переговорах, но есть нюанс

Также было сказано, что, к сожалению, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху до сих пор не посетил украинскую столицу, в которой побывало немало мировых лидеров. Нетаньяху после своего избрания главой израильского правительства подчеркивал, что готов стать посредником между Россией и Украиной, в случае необходимости. Очевидно, что израильский премьер как опытный политик хотел бы быть участником реального, а не иллюзорного переговорного процесса.

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Сейчас ясно, что перспективы переговоров между Украиной и Россией по завершению войны выглядят сугубо теоретически. Путин уверен в своей победе над ненавистным государством и в том, что украинские земли будут присоединены к России в результате долгой войны на истощение Украины, к которой готов и он, и большинство россиян.

В то же время, Украина уверена в необходимости освобождения всех своих территорий от российских захватчиков. Только после этого – переговорный процесс. Такие диаметрально противоположные позиции сторон делают войну настоящим экзистенциальным конфликтом 21 века без всякого шанса на урегулирование в обозримом будущем.