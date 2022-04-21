У Украины осталось больше танков "на ходу", чем у России, – Пентагон

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что украинские войска имеют на фронте больше танков, чем россияне.

У Украины больше танков, чем у оккупантов

По его словам, сейчас около 20 батальонных тактических групп (БТГ) оккупантов проходят перевооружение. Баланс в пользу Украины изменили поставленные из Европы танки Т-72.

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Сейчас у украинцев больше танков, чем у россиян… и они, несомненно, имеют право их использовать,

– сказал анонимный чиновник.

Пока не ясно, сколько танков с обеих сторон будут привлечены к боевым действиям. Кроме того, по словам чиновника, непонятно, сможет ли Россия изменить этот баланс в свою пользу после обновления части своих группировок.

Но, по словам чиновника, сравнительный подсчет танков сам по себе не является определяющим фактором, какая сторона имеет преимущество, поскольку Россия переориентирует свое вторжение, чтобы сосредоточиться в основном на Донбассе и вдоль южного побережья.

Однако, преимущество Украины в танках – это важный момент, поскольку союзники объединяют ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение.

Отметим, что пока единственная страна, официально сообщившая о передаче танков Украине – Чехия, хотя США призвали сделать это и другие страны.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 830 танков, более 3,5 тысяч бронемашин и автомобильной техники. Кроме того, украинские защитники уничтожили около 21 тысячи оккупантов.

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