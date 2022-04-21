В України більше танків, ніж в окупантів

За його словами, зараз близько 20 батальйонних тактичних груп (БТГ) окупантів проходять переозброєння. Баланс на користь України змінили поставлені з Європи танки Т-72.

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Зараз українці мають більше танків, ніж росіяни… і вони, безсумнівно, мають право їх використовувати,

– сказав анонімний чиновник.

Наразі незрозуміло, скільки танків з обох сторін будуть залучені в бойових діях. Крім того, за словами чиновника, незрозуміло, чи зможе Росія змінити цей баланс на свою користь після відновлення частини своїх угрупувань.

Але, за словами чиновника, порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором, яка сторона має перевагу, оскільки Росія переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися в основному на Донбасі та уздовж південного узбережжя.

Однак, перевага України в танках – це важливий момент, оскільки союзники об'єднують ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відбити російське вторгнення.

Зазначимо, що поки єдина країна, яка офіційно повідомила про передачу танків Україні – Чехія, хоч США закликали зробити це й іншим країнам.

З початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила майже 830 танків, понад 3,5 тисячі бронемашин та автомобільної техніки. Крім того, українські захисники знищили близько 21 тисячі окупантів.

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