Об этом в беседе с 24 Каналом отметил военный обозреватель Василий Пехньо, подчеркнув уязвимые места россиян, по которым могут нанести удар украинские силы. Напомним, что совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман заявлял, что осенью 2026 года Украина может начать использование собственной баллистической ракеты.

Куда должна нацеливаться украинская баллистика?

Пехньо отметил, что Денис Штилерман утром 29 июля опубликовал фото с запуском неизвестной баллистической ракеты от FirePoint. Ранее сообщалось, что именно летом 2026 года состоится активный запуск компанией баллистической ракеты FP-7.

FP-7 – это баллистическая ракета с коротким радиусом действия. Кто-то скажет: "Что нам даст короткий радиус действия?". Отвечаю: эти ракеты как раз должны быть направлены на противодействие пусковым установкам России,

– подчеркнул он.

Сегодня, когда Украина получает качественные данные, аналитику, разведданные, спутниковую разведку, которые позволяют выявить точки запуска российских оперативно-тактических ракетных комплексов, у нас, по словам военного обозревателя, не хватает средств, которые могли бы быстро поразить их.

"В то же время кто-то, кто мыслит линейно, скажет: "У нас же куча дронов, и мы можем ими уничтожить баллистические установки противника". И так, и нет. Потому что, когда российская установка выйдет из места своей постоянной дислокации на пусковые рубежи, и мы в этот момент начнем запускать дрон, то он просто не успеет нанести удар по этому тактическому оперативно-ракетному комплексу. Ведь пока дрон долетит, комплекс уже успеет выпустить ракету и вернется на место постоянной дислокации", – пояснил Пехньо.

Военный обозреватель объяснил, какие именно цели должны поражать украинские баллистические ракеты: смотрите видео

Поэтому единственный вариант быстрой реакции на российские пусковые установки, уверен военный обозреватель, – это баллистические ракеты, которые можно запрограммировать и запустить, уничтожив пусковую установку вместе с операторами, что также является очень ценным ресурсом для противника.

Я общался с нашими летчиками, которые обратили внимание на то, что, когда россияне вооружают крылатыми ракетами свою стратегическую авиацию, они делают это именно на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. При этом другие аэродромы они не используют. Это означает, что только там есть необходимая инфраструктура, подготовленные специалисты, и это является узким местом в оснащении стратегической авиации противника,

– подчеркнул Василий Пехньо.

Такие же "узкие места" у россиян, по его мнению, есть в баллистике и в других типах воздушных средств нападения. Вопрос в том, чтобы разведка находила их, и в то же время, чтобы у Украины были средства для поражения этих узких мест. Поэтому у Украины есть перспектива в области баллистики от Fire Point. Вопрос в том, когда и в каких количествах.

Напомним, что ранее Денис Штилерман сообщал, что уже осенью 2026 года должны начаться летные испытания украинской баллистической ракеты FP-9 непосредственно на территории России. Перед этим должны пройти испытания двигателя. Соучредитель и главный конструктор компании Fire Point отметил, что первой целью FP-9 должны стать защищенные военные предприятия в Москве. Также он уверен, что россияне не смогут должным образом перехватывать украинские баллистические ракеты.