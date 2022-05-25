У врага есть преимущество, – Арестович о самой главной опасности на Луганщине

Ситуация на Луганском направлении очень напряженная и непростая. Наши бойцы там уже 90 дней и довольно устали, зато российские кафиры постоянно перебрасывают туда новую живую силу.

Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он также добавил, что ситуация для наших войск на Луганском направлении довольно непростая.

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Единственное, могу точно заверить, что военно-политическое руководство очень хорошо это понимает и никто не хочет допустить второй Мариуполь, поэтому принимает все необходимые меры в этом районе, добавляет Арестович.

Также враг активизировался чуть севернее Авдеевки, там враг немного продвинулся – сделали небольшое "выступление" в нашу сторону. Там продолжаются тяжелые бои и, несмотря на все это, оккупанты наступали от Изюма в направлении Славянска, но их также остановили вчера, после нескольких неудачных атак,

– сообщает советник главы ОП.