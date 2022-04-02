У врага проблема в ООС: должны были идти войска из Белгорода, но не хватает топлива, – Арестович

В зоне ООС продолжаются ожесточенные бои – сейчас это основное направление врага, именно сюда россияне пытаются опрокинуть все силы. Однако у них возникли определенные проблемы – помощь из Белгорода задерживается – войска остались без топлива.

Об этом рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович во время телемарафона, сообщает 24 канал.

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Основная проблема у нас – зона ООС. Как раз туда должны были идти войска из Белгорода. Они уходят с севера, в Белгороде должны были укомплектоваться оружием, топливом, доформировались и перебрасывать силы на зачистку Изюма. Но в Белгороде какая-то Чернобаевка, там что-то происходит: почему-то они постоянно остаются без топлива и боеприпасов,

– отметил Арестович.

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Белгород – это российский город, расположенный примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Утром 1 апреля местные СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе.

Местные спасатели заявили о по меньшей мере 2 пострадавших. Губернатор попытался обвинить в этом "украинские вертолеты, зашедшие на территорию России".

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина здесь – ни при чем. Впоследствии в Белом доме напомнили, что в этой войне только один агрессор.

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