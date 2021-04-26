Действия партнеров Украины по нормандскому формату не всегда совпадают с позицией государства. В то же время Андрей Ермак пояснил, что каждая страна думает о собственных интересах.

Председатель Офиса Президента обратил внимание на важность поддержки партнерами. Также он добавил, что очень важно, чтобы во время нормандского формата интересы Украины поддерживали Германия и Франция. Они, по его словам, это делают.

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"У всех стран есть свои интересы. Руководители думают, в первую очередь, об интересах своей страны", – отметил глава Офиса Президента.

Андрей Ермак сказал, что задачей является найти такие точки соприкосновения, формулировки и конструкции, которые приведут к защите и отстаиванию украинских интересов.

Наше отношение к "Северному потоку-2" хорошо известно. В этом наши взгляды с Германией не совпадают, но зато они совпадают с США, Польшей и другими странами,

– сказал Ермак.