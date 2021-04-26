У всех стран есть свои интересы, – Ермак о позиции Германии и Франции по Украине
Действия партнеров Украины по нормандскому формату не всегда совпадают с позицией государства. В то же время Андрей Ермак пояснил, что каждая страна думает о собственных интересах.
Источник:Liga.net
Председатель Офиса Президента обратил внимание на важность поддержки партнерами. Также он добавил, что очень важно, чтобы во время нормандского формата интересы Украины поддерживали Германия и Франция. Они, по его словам, это делают.
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"У всех стран есть свои интересы. Руководители думают, в первую очередь, об интересах своей страны", – отметил глава Офиса Президента.
Андрей Ермак сказал, что задачей является найти такие точки соприкосновения, формулировки и конструкции, которые приведут к защите и отстаиванию украинских интересов.
Наше отношение к "Северному потоку-2" хорошо известно. В этом наши взгляды с Германией не совпадают, но зато они совпадают с США, Польшей и другими странами,
– сказал Ермак.
Строительство "Северного потока-2": коротко
- "Северный поток-2" – проект России для транспортировки природного газа в Европу в обход Украины.
- В марте 2021 года его завершили строить на 95%, Россия хочет завершить соответствующие работы в сентябре 2021 года.
- Зато в США уже вводили санкции против "Северного потока-2". 8 апреля в СМИ сообщали, что они подготовили 2 пакета санкций.
- В то же время Вашингтон планирует создать должность специального представителя, ответственного за международные переговоры по "Северному потоку-2", целью которого будет прекратить строительство российского газопровода.
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