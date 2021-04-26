У всіх країн є свої інтереси, – Єрмак про позиції Німеччини та Франції щодо України
Дії партнерів України з нормандського формату не завжди збігаються з позицією держави. Водночас Андрій Єрмак пояснив, що кожна країна думає про власні інтереси.
Джерело:Liga.net
Голова Офісу Президента звернув увагу на важливість підтримки партнерами. Також він додав, що дуже важливо, щоб під час нормандського формату інтереси України підтримували Німеччина та Франція. Вони, за його словами, це роблять.
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"У всіх країн є свої інтереси. Керівники думають, у першу чергу, про інтереси своєї країни", – зазначив очільник Офісу Президента.
Андрій Єрмак сказав, що завданням є знайти такі точки дотику, формулювання й конструкції, які призведуть до захисту і відстоювання українських інтересів.
Наше ставлення до "Північного потоку-2" добре відомо. У цьому наші погляди з Німеччиною не збігаються, але зате вони збігаються із США, Польщею та іншими країнами,
– сказав Єрмак.
Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- "Північний потік-2" – проєкт Росії для транспортування природного газу до Європи в обхід України.
- У березні 2021 року його завершили будувати на 95%, Росія хоче завершити відповідні роботи у вересні 2021 року.
- Натомість у США вже вводили санкції проти "Північного потоку-2". 8 квітня у ЗМІ повідомляли, що вони підготували 2 пакети санкцій.
- Водночас Вашингтон планує створити посаду спеціального представника, відповідального за міжнародні переговори щодо "Північного потоку-2", метою якого буде припинити будівництва російського газопроводу.
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