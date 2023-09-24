Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил, передает 24 Канал. Юрий Игнат уточнил, что речь идет о крылатых ракетах западного производства.

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У Украины есть западные ракеты, которые россияне не могут сбивать

Игнат прокомментировал атаку на оккупированный Севастополь. Указал, если это ATACMS, было бы очевидно. Ведь крылатая ракета и баллистическая существенно отличаются по траектории полета, нанесению удара и так далее.

Впрочем, представитель Воздушных сил выразим уверенность, что ATACMS у Украины все же будут. И не только они, но и другое вооружение. Например, нашему государству также очень нужны ракеты Taurus немецкого производства.

Вопрос количества, потому что то вооружение, которое мы очень ожидали, уже у нас есть. Это крылатые ракеты. Это ракеты, которыми противник нас постоянно атакует с первых дней войны, как Х-101 или "Калибр". Теперь у нас есть не просто такое же, а лучшее оружие. Противник не может сбивать эти ракеты,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Добавил, что сделать это враг не может даже несмотря на свое супер "аналогов нет" ПВО. Да, вероятно, какое-то количество сбивается. Впрочем, наши ракеты долетают.

Крым, просто напичканный средствами противовоздушной обороны мощно, не может справиться с крылатыми ракетами западного производства,

– заметил спикер.

Он добавил, что мы ожидаем больше таких ракет от Запада. Они ведь действительно могут повлиять на ход войны.

"Именно немецкие, французские, британские, ну и ATACMS – американские баллистические ракеты помогут нам существенно изменить ситуацию на фронте. А с появлением западных самолетов это уже будет совсем другая история", – подытожил Игнат.

Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала

Украина на финишной прямой относительно ATACMS