Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил, передает 24 Канал. Юрий Игнат уточнил, что речь идет о крылатых ракетах западного производства.
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У Украины есть западные ракеты, которые россияне не могут сбивать
Игнат прокомментировал атаку на оккупированный Севастополь. Указал, если это ATACMS, было бы очевидно. Ведь крылатая ракета и баллистическая существенно отличаются по траектории полета, нанесению удара и так далее.
Впрочем, представитель Воздушных сил выразим уверенность, что ATACMS у Украины все же будут. И не только они, но и другое вооружение. Например, нашему государству также очень нужны ракеты Taurus немецкого производства.
Вопрос количества, потому что то вооружение, которое мы очень ожидали, уже у нас есть. Это крылатые ракеты. Это ракеты, которыми противник нас постоянно атакует с первых дней войны, как Х-101 или "Калибр". Теперь у нас есть не просто такое же, а лучшее оружие. Противник не может сбивать эти ракеты,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Добавил, что сделать это враг не может даже несмотря на свое супер "аналогов нет" ПВО. Да, вероятно, какое-то количество сбивается. Впрочем, наши ракеты долетают.
Крым, просто напичканный средствами противовоздушной обороны мощно, не может справиться с крылатыми ракетами западного производства,
– заметил спикер.
Он добавил, что мы ожидаем больше таких ракет от Запада. Они ведь действительно могут повлиять на ход войны.
"Именно немецкие, французские, британские, ну и ATACMS – американские баллистические ракеты помогут нам существенно изменить ситуацию на фронте. А с появлением западных самолетов это уже будет совсем другая история", – подытожил Игнат.
Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала
Украина на финишной прямой относительно ATACMS
- Не так давно в одном из интервью Владимир Зеленский напомнил о желании Украины получить ракеты большой дальности от США.
- "Мы на финишной прямой, я в этом уверен", – подчеркнул украинский лидер.
- Кстати, во время визита в Вашингтон глава государства отметил, что Украина упорно работает над получением дальнобойного оружия, и результаты этой работы будут заметны через некоторое время.
- "И будет так же, как из F-16. Мы понимаем, как будет. И наступит момент – мы все это увидим", – резюмировал президент.
- Отметим, что после встречи Зеленского с Байденом часть СМИ писали, что лидер США якобы пообещал предоставить Украине небольшое количество ракет ATACMS. На эти слухи отреагировали в Белом доме.
- Спикер Карин Жан-Пьер подчеркнула, что не собирается подтверждать появившиеся сообщения. Байден уже давно сказал, что ATACMS не исключены из обсуждения. Однако пока нет ничего нового для анонса, подчеркнула спикер.