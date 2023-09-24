Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил, передає 24 Канал. Юрій Ігнат уточнив, що йдеться про крилаті ракети західного виробництва.
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Україна має західні ракети, які росіяни не можуть збивати
Ігнат прокоментував атаку на окупований Севастополь. Зазначив, якщо це ATACMS, було б очевидно. Адже крилата ракета і балістична суттєво відрізняються по траєкторії польоту, завдання удару тощо.
Втім, представник Повітряних сил висловив упевненість, що ATACMS в України все-таки будуть. І не лише вони, а й інше озброєння. Наприклад, нашій державі також дуже потрібні ракети Taurus німецького виробництва.
Питання кількості, тому що те озброєння, яке ми дуже очікували, уже в нас є. Це крилаті ракети. Це ракети, якими противник нас постійно атакує з перших днів війни, як такі Х-101 чи "Калібр". Тепер у нас є не просто така ж, а краща зброя. Противник не може збивати ці ракети,
– підкреслив Юрій Ігнат.
Додав, що зробити це ворог не може навіть попри своє супер "аналогов нєт" Пе-Ве-О. Так, ймовірно, якась кількість і збивається. Втім, наші ракети долітають.
Крим, який просто нашпигований засобами протиповітряної оборони потужно, не може впоратися з крилатими ракетами західного виробництва,
– зауважив речник.
Додав, що ми очікуємо більше таких ракет від Заходу. Адже вони справді можуть вплинути на хід війни.
"Саме німецькі, французькі, британські, ну й ATACMS – американські балістичні ракети допоможуть нам суттєво змінити ситуацію на фронті. А з появою західних літаків це вже буде зовсім інша історія", – підсумував Ігнат.
Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу
Україна на фінішній прямій щодо ATACMS
- Нещодавно в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський нагадав про бажання України отримати ракети великої дальності від США.
- "Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений", – підкреслив український лідер.
- До речі, під час візиту до Вашингтона глава держави зазначив, що Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час.
- "І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо", – резюмував президент.
- Зауважимо, що після зустрічі Зеленського з Байденом частина ЗМІ писали, що лідер США нібито пообіцяв надати Україні невелику кількість ракет ATACMS. На ці чутки відреагували в Білому домі.
- Речниця Карін Жан-П'єр наголосила, що не збирається підтверджувати повідомлення, що з'явилися. Додала, що Байден вже давно сказав, що ATACMS не виключені з обговорення. Однак, поки немає нічого нового для анонсу, підкреслила речниця.