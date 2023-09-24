Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил, передає 24 Канал. Юрій Ігнат уточнив, що йдеться про крилаті ракети західного виробництва.

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Україна має західні ракети, які росіяни не можуть збивати

Ігнат прокоментував атаку на окупований Севастополь. Зазначив, якщо це ATACMS, було б очевидно. Адже крилата ракета і балістична суттєво відрізняються по траєкторії польоту, завдання удару тощо.

Втім, представник Повітряних сил висловив упевненість, що ATACMS в України все-таки будуть. І не лише вони, а й інше озброєння. Наприклад, нашій державі також дуже потрібні ракети Taurus німецького виробництва.

Питання кількості, тому що те озброєння, яке ми дуже очікували, уже в нас є. Це крилаті ракети. Це ракети, якими противник нас постійно атакує з перших днів війни, як такі Х-101 чи "Калібр". Тепер у нас є не просто така ж, а краща зброя. Противник не може збивати ці ракети,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Додав, що зробити це ворог не може навіть попри своє супер "аналогов нєт" Пе-Ве-О. Так, ймовірно, якась кількість і збивається. Втім, наші ракети долітають.

Крим, який просто нашпигований засобами протиповітряної оборони потужно, не може впоратися з крилатими ракетами західного виробництва,

– зауважив речник.

Додав, що ми очікуємо більше таких ракет від Заходу. Адже вони справді можуть вплинути на хід війни.

"Саме німецькі, французькі, британські, ну й ATACMS – американські балістичні ракети допоможуть нам суттєво змінити ситуацію на фронті. А з появою західних літаків це вже буде зовсім інша історія", – підсумував Ігнат.

Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

Україна на фінішній прямій щодо ATACMS