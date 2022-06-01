У ВСУ есть успехи на Херсонщине, враг начал оборудовать там 2 и 3 линии обороны, – Мотузяник

У Вооруженных Сил Украины есть определенные успехи в Херсонской области. Но не нужно говорить о масштабном контрнаступлении. Ситуация до сих пор напряженная и непростая.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на специальном брифинге, передает 24 канал. По его словам, на некоторых участках Херсона украинским военным удалось успешно контрнаступать.

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Ситуация до сих пор непростая

Некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины совершили успешные контрнаступательные действия. Россияне пытаются сопротивляться – недавно отключили мобильную связь в регионе.

Есть частичный успех в Херсонской области, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений ВСУ. Такая вот ситуация. Она непростая. Как вы знаете, россияне отключили там мобильную связь в городе и области, – отметил Александр Мотузяник.

По его словам, кафиры пытаются удерживать занятые рубежи на Херсонщине. По некоторой информации, они уже оборудуют там вторую и третью линию обороны.

Вооруженные Силы Украины штурмовали Давидов Брид

Недавно подразделения ВСУ штурмовали населенный пункт Давидов Брид, расположенный на берегу реки Ингулец. Как сообщил советник главы МВД Виктор Андрусов, это село имеет стратегически важное значение. Ведь оно расположено на дороге Т2207, ведущей в Новую Каховку.

В будущем это может стать плацдармом для захвата всей трассы и освобождения Новой Каховки. Все контрнаступательные действия на этом направлении не означают, что ВСУ здесь и сейчас пойдут увольнять город. Но условия для этого действительно станут лучше.

Это может быть рассекающим ударом по российской группировке и угрожать отрезанию Херсона от тылов российской армии, – пояснил он.

Россияне недавно взорвали мост в Давидовом Броде. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты боятся контрнаступления украинских военных.

Кроме того, у российских оккупантов на Херсонщине явно не самое лучшее морально-волевое состояние . Не все выдерживают такую интенсивность и продолжительность боевых действий, поэтому старшим офицерам стали давать неофициальный отпуск. А рядовые солдаты так и остаются сидеть в своих окопах.

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