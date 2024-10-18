"Что будет послезавтра?": Зеленский ответил, есть ли у Запада альтернатива Плану победы

Западные партнеры уже ознакомились с Планом победы. Президент Украины убежден, что у союзников нет альтернативы этому документу.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью украинским СМИ.

Смотрите также Как мир реагирует на План победы: Зеленский дал откровенное интервью после возвращения в Украину

План победы – единственный вариант

Владимир Зеленский отмечает, что у союзников просто нет других гарантий, альтернативных предложенному Плану победы.

Да, они могут вам сказать про замороженный конфликт, давайте сейчас остановимся. Вопрос: что будет послезавтра? Почему Путин, когда он соберется с силами снова, почему не будет полной оккупации Украины? Или попытка повторить 2022 год,

– говорит президент.

Украинский гарант отмечает, что после этих вопросов уже никто не поднимает руку, никто ничего не гарантирует.

Говоря о Нормандском формате, Зеленский вспомнил последнюю встречу с лидерами западных стран. В ходе нее один из руководителей стран, которого гарант не назвал, выразил скепсис относительно Плана Украины. По словам Зеленского, зато Эммануэль Макрон – президент Франции, указал, что на Нормандских встречах Путин обещал переговоры, обещал, что будет прекращение огня и обмен на всех на всех – однако россияне не выполнили ничего.