Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю українським ЗМІ.

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План перемоги – єдиний варіант

Володимир Зеленський зазначає, що у союзників просто немає інших гарантій, альтернативних запропонованому Плану перемоги.

Так, вони можуть вам сказати про заморожений конфлікт, давайте зараз зупинимося. Питання: що буде післязавтра? Чому Путін, коли він збереться з силами знову, чому не буде повної окупації України? Або спроба повторити 2022 рік,

– каже президент.

Український гарант зазначає, що після цих питань вже ніхто не підіймає руку, ніхто нічого не гарантує.

Говорячи про Нормандський формат, Зеленський пригадав останню зустріч з лідерами західних країн. У ході неї один з очільників країн, якого гарант не назвав, висловив скепсис щодо Плану України. За словами Зеленського, натомість Еммануель Макрон – президент Франції, вказав, що на Нормандських зустрічах Путін обіцяв перемовини, обіцяв, що буде припинення вогню і обмін на всіх на всіх – однак росіяни не виконали нічого.