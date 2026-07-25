Не нужно делать поспешных выводов, – эксперт объяснил изменения в рейтингах Зеленского и Федорова

Последние события в Украине по ротации в политико-военном руководстве привели к изменению общества относительно отношения к Владимиру Зеленскому, за которого, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", в первом туре гипотетических выборов проголосовали бы 22,3% опросных. В то же время при экс-министре обороны Михаиле Федорове 13,4%.

Также уровень доверия Михаила Федорова за последнюю неделю вырос с 35% до 65%. Руководитель политических программ исследовательской компании "Социополис" Ярослав Макитра в разговоре с 24 каналом прокомментировал эти результаты опроса .

Ситуация абсурдна

Макитра отметил, что выход из сложившейся ситуации с увольнения Федорова с должности главы Минобороны является непростым. В первую очередь потому, что эксминистр требует возвращения на аналогичную должность.

В политике такие действия не предприняты. То есть, если президент или кто-то в команде принимает решение, откатать его назад просто потому, что вышла группа людей на улицу, невозможно. Это бы произошло, если бы эти протесты были более масштабными и был бы более серьезный кризис. Однако это означало бы одно: ослабление собственного авторитета в своей команде. Поэтому вряд ли президент на это отважится,

– подчеркнул он.

Очевидно, что Федоров тоже это отлично понимает, поэтому уже играет в политику. Он отдает себе отчет, если дожмет ситуацию, то выйдет в ТОП-лигу. И он, по словам эксперта, продемонстрировал, что способен убедить президента в короткие сроки и, в частности, поспособствовать замене главкома. Потому что после атаки Федорова эта отставка, очевидно, и так была бы, но просто ускорилась во времени.

Трудно вспомнить, когда в Украине были такие затяжные протесты по возвращению человека на тот пост, на котором он был в той же конструкции власти. Ситуация несколько абсурдна. Федоров не критикует президента, он просто требует возвращения на занимаемый пост. Люди протестуют фактически не против устранившего Федорова президента, а за то, чтобы он вернул его на должность,

– подчеркнул Ярослав Макитра.

Очевидно, по его мнению, что Федоров имеет определенные политические амбиции. По крайней мере, так, как он себя повел, – это классическая политическая история.

Однако следует понимать, что есть цифры, есть рейтинги доверия, и они в Украине замеряются довольно быстро. В то же время следует обратить внимание на то, как социологи задают вопрос: если выборы состоятся в ближайшее воскресенье. Но пока не ясно, возможны ли выборы в ближайшие полгода непонятно.

Социолог прокомментировал последние рейтинги Зеленского и Федорова: смотрите видео

"Поэтому все эти рейтинги могут очень быстро видоизмениться. Это очень условная история для определенной игры, для удовлетворения амбиций. Это не то зеркало, которое покажет результаты на выборах", - уверен руководитель политических программ исследовательской компании "Социополис".

Он также отметил, что показатель уровня доверия достаточно важен, потому что дает возможность сейчас проводить определенные политические действия, иметь поддержку в обществе, вести собственную игру. Однако относительно результатов рейтингов, это о будущем.

Но и здесь есть нюансы. Это замер произошло на пике эмоциональной волны, когда протесты были самыми массовыми. Также Федоров после этого сказал, что отказывается от других должностей, а это могло также повлиять на разные показатели. Поэтому не следует делать поспешных выводов. Необходимо подождать 2 – 3 недели, и тогда можно будет понять, насколько этот уровень доверия стабилен,

– заметил он.

Макитра добавил, что деятельность политика нуждается в человеческих, денежных ресурсах. Поэтому если Федоров становится на этот путь и он не примет другой пост, то ему будет трудно удерживать уровень доверия к себе и постоянно присутствовать в дискурсе, не критикуя при этом Владимира Зеленского.