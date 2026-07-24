24 Канал собрал основные события нового дня протестов.
В каких городах продолжаются протесты?
Одним из инициаторов протестов является ветеран Дмитрий Козятинский. Ранее он заявил, что акции не будут прекращаться, пока власти не услышат требования протестующих.
В столице Украины собралось большое количество людей. Они держат картонки с призывами "Мы не договорили!", "Верните Федорова".
Протесты в Киеве / Фото из социальных сетейЕсли Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp