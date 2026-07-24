24 Канал зібрав головні події нового дня протестів.
У яких містах тривають протести?
Одним з ініціаторів протестів є ветеран Дмитро Козятинський. Раніше він заявив, що акції не припинятимуться, доки влада не почує вимоги протестувальників.
У столиці України зібралася велика кількість людей. Вони тримають картонки із закликами "Ми не договорили!", "Поверніть Федорова". Крім того, всім охочим пропонують перекус та воду.
Протести у Києві / Фото з соціальних мережЧитайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram