24 Канал зібрав головні події нового дня протестів.

У яких містах тривають протести?

Одним з ініціаторів протестів є ветеран Дмитро Козятинський. Раніше він заявив, що акції не припинятимуться, доки влада не почує вимоги протестувальників.

У столиці України зібралася велика кількість людей. Вони тримають картонки із закликами "Ми не договорили!", "Поверніть Федорова". Крім того, всім охочим пропонують перекус та воду.

Протести у Києві / Фото з соціальних мереж