Не только F-16: у Зеленского назвали оружие, необходимое для успеха на фронте
Источник:La Stampa
В Офисе Президента озвучили типы вооружения, которые сейчас нужны Украине. Кроме бронетехники Украине нужны снаряды и авиация.
Соответствующее заявление сделал советник ОП Михаил Подоляк. Он рассказал, что сейчас нужно увеличить поставки тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155-мм, и ракет дальнего радиуса действия.
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Украине нужно 400 – 500 танков
По его словам, это оружие уничтожает российские склады и казармы, где Россия концентрирует мобилизованных солдат. Удары по базам россиян, как говорит Подоляк, снижает их эффективность на 30-40%.
Кроме того, советник ОП утверждает, что Украине требуются дальнобойные ракеты от 100 до 300 километров и беспилотники разных типов, "которые могут повысить точность огня из любого вида оружия и нанести массированный ущерб на расстоянии от 20 до 50 километров".
Подоляк отметил важность бронетехники "для прорыва некоторых российских линий обороны на оккупированных территориях и проникновения вглубь, чтобы продолжить освобождение".
Он сказал, что речь идет не о 50 танках, а о 400 – 500. Советник ОП добавил, что Украине нужны самолеты двух типов: "штурмовики для нейтрализации баллистических ракет, атакующих гражданское население, и F-16 для контроля воздушного пространства".
В контексте F-16 он сообщил, что Украина ведет переговоры не только с США, но и с другими партнерами. "Что касается самолетов, то МиГи и советские Су тоже подходят", – резюмировал Подоляк.
Украина рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов и ПВО
- Украина ведет переговоры с европейскими партнерами для получения средств ПВО, боеприпасов и снарядов калибра 155 мм. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина рассчитывает как можно быстрее получить это оружие.
- Кроме того, глава Минобороны отметил важность продолжения поставок в Украину бронетехники, в том числе БМП и танков, которые помогут создать "стальной кулак" накануне контрнаступления.
- По данным СМИ, скоро ЕС планирует передать Украине боеприпасы на 1 миллиард евро. Кроме того, ЕС хочет, чтобы страны вне союза присоединились к их закупке.