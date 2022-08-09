В 2,5 - 3 раза меньше, чем раньше - у Зеленского назвали ежедневные цифры потерь ВСУ на войне

Украина теряет меньше военных на фронте по сравнению с данными, озвученными в июне. Ежедневно на фронте Украина теряет около 30-50 героев.

Украина ежедневно теряет на войне 30 – 50 человек

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он прокомментировал потери Украины на этот момент, сравнив их с ситуацией в июне, когда ежедневно погибало от 100 до 200 украинских воинов.

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Михаил Подоляк высказал предположение, что "цифры где-то уменьшились в 2,5 – 3 раза", если сравнивать с потерями, о которых говорили в начале лета.

Я думаю, что где-то 30 – 50 человек (Украина теряет на фронте ежедневно – 24 канала). Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно. Более корректно, когда конкретные цифры, сколько погибает людей, даст Генеральный штаб ВСУ,

– сказал Подоляк.

Почему уменьшились потери Украины на фронте

Михаил Подоляк объяснил большие потери в июне тем, что "тогда был переход на второй этап войны". По его словам, тогда начиналась большая артиллерийская позиционная война.

Подоляк отметил, что оккупанты буквально засыпали снарядами разных калибров позиции украинских воинов, что увеличивало количество наших потерь.

Но сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам русской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация русской армии по всей линии фронта. И третье – наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются.

– сказал советник главы ОП.

Что известно о потерях Украины на фронте

Министр обороны Украины Алексей Резников в июне сообщал о тяжелой ситуации на фронте и заявлял, что Украина ежедневно теряет сотни военных убитыми и до 500 ранеными.

Президент Владимир Зеленский тоже озвучивал схожие данные. По словам президента, в бою Украина теряла 60 – 100 военных в день убитыми.

В середине июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что средняя цифра потерь Украины за день – это от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых.

Но народный депутат Роман Костенко опроверг заявление Арахамии. Ссылаясь на командование Вооруженных Сил Украины, он сказал, что количество убитых и раненых намного меньше, чем сообщил Арахамия.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также опроверг спекуляции о якобы больших потерях украинской армии. Он подчеркнул, что те, кто распространяют эти данные, не имеют возможности получить такую информацию.

Советник главы ОП Алексей Арестович в июне информировал, что Украина в войне с россией потеряла около 10 тысяч военных.

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