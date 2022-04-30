У Зеленского объяснили, на что пойдет новая многомиллиардная помощь от США

Соединенные Штаты Америки окажут Украине помощь на сумму в 33 миллиарда долларов. Наш мощный союзник пытается всячески содействовать нашей скорейшей победе над захватчиками.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, выделенные США миллиарды долларов будут направлены на закупку оружия, снаряжения и оборудования, в которых Украина нуждается больше всего. Все закупки будут производиться согласно приоритетности запросов, чтобы максимально эффективно противостоять российским оккупантам.

Читайте также Воспринимаем всерьез – Нуланд об угрозах Путина ядерной войной и подготовке США

Что будем покупать

Как сообщил Сибига, предоставление США многомиллиардной помощи обеспечит способность закупки конкретной номенклатуры оружия, в котором наиболее нуждается Украина. Запросы армии будут рассматриваться как можно скорее, чтобы наши бойцы в кратчайшие сроки получили необходимые средства для ликвидации российских оккупантов.

Принятие ленд-лиза

Соединенные Штаты Америки поддержали ленд-лиз для Украины. В частности, это означает, что наш партнер сможет оказывать всю необходимую помощь, от оружия до лекарств и гуманитарных грузов, без прохождения длинных бюрократических процедур, а по упрощенной схеме. Следовательно, помощь от США будет поступать в Украину максимально быстро и эффективно.

Помощь Украине и ядерная угроза

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на помощь для Украины.

Его инициатива получила мощную двухпартийную поддержку.

Также Джо Байден готовится представить проект, гарантирующий передачу Украине арестованные активы российских олигархов.

Россияне начали угрожать миру ядерным оружием. Реакция США была скептической: ЦРУ сообщало, что наблюдения за агрессором ведутся каждый день, и нет никаких признаков того, что Россия применит тактическое ядерное оружие.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, угрозы России свидетельствуют одно: оккупанты понимают, что дело идет не к победе.

Смотрите также – британцы являются спонсорами вступления Украины в НАТО