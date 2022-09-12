У Зеленского объяснили, причастна ли Украина к мощным взрывам в приграничной россии

Россиянам из-за войны в Украине тоже нет спокойной жизни. Особенно это касается приграничных районов.

Сообщалось, что в Ростове, Таганроге и ряде других российских городов были сильные взрывы. На это уже отреагировали в Офисе Президента.

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Небо безоблачно, но много "хлопков"

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк иронически процитировал фразу, что "над всей россией безоблачное небо. Но много "хлопков".

Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым,

– сказал он.

По словам Подоляка, все остальное – "в компетенции безоблачного неба над Таганрогом".

"Хлопок" в россии

В последнее время в россии, особенно в приграничных регионах с Украиной, происходят взрывы. Местные власти ничего толком не объясняют, лишь фантазируют о работе ПВО. К примеру, утро 31 августа в Белгороде началось не с кофе, а с "хлопка". Россиян на рассвете разбудили "хлопки".

Украинская художница Елена Гвозовская даже выпустила песню и клип с красноречивым названием This is Bavovna. Украинцы в восторге от хитового трека. В то же время испуганным россиянам совсем невесело.

Что еще говорил Подоляк о взрывах в России: смотрите видео