У Зеленского обсудили с Фриланд кризис на границе с Беларусью

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообщался с Христей Фриланд – вице-премьер-министром и министром финансов Канады. Разговор состоялся 16 ноября.

Чиновники общались по телефону. Ермак, в частности, рассказал канадской правительнице о том, какой сейчас является ситуация безопасности на Востоке Украины.

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У Зеленского поблагодарили Канаду за поддержку

Кроме этого, глава Офиса Президента поблагодарил за непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства со стороны мирового сообщества и Канады. Он заверил, что Украина ее чувствует. Кроме этого, Ермак подчеркнул, что важно, чтобы Оттава и в дальнейшем способствовала реализации евроатлантических стремлений Украины

Чиновники обсудили и другие важные вопросы

Ермак и Фриланд также обсудили вопросы сложной ситуации, возникшей в результате кризиса с мигрантами на границе Беларуси и Польши.

Зато Фриланд приветствовала шаги Зеленского, направленные на борьбу с олигархической системой, в частности принятие закона о деолигархизации. Стороны также говорили о дальнейшем развитии взаимодействия в пределах Крымской платформы. Ермак озвучил Фриланд результаты визита в США, совершенного накануне.

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