Будут объектом для психомедицинских исследований, – у Зеленского отреагировали на цирк в "Лужниках"

Россияне 22 февраля устроили шабаш на стадионе "Лужники" возле Москвы. оккупанты праздновали годовщину вторжения в Украину. Это прокомментировали и в Офисе Президента.

На это действо отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что такое празднование россиян точно не свидетельствует об адекватности.

Кстати говоря На "шабаше" Путина на Лужниках спели по-украински: циничный рэп "Плывет кача" о Мариуполе

Подоляк уверен, что после войны Россия и ее общество станут объектом для психомедицинских исследований.

Собрать десятки тысяч людей на стадионе для демонстративного празднования годовщины массового геноцида украинцев – это явное психическое отклонение,

– подчеркнул советник.

Что происходило в "Лужниках"

В "Лужниках" устроили масштабный цирк-концерт, чтобы показать поддержку российского общества в отношении войны против Украины. Туда привели тысячи людей, которые после окончания шабаша сразу разбежались. Некоторые убегали еще до завершения – очевидно, что люди были проплачены.

По данным российских оппозиционных СМИ, массовку на концерт набирали за 500 рублей, а студентам обещали освобождение от пар.

Выступить пришел и сам бункерный. Путин бормотал о семье, "родине" и ее "защитниках" и цинично зацитировал молитву. В общем, словом "цинизм" можно описать весь концерт. В частности, там даже спели на украинском рэп "Плывет кача" о Мариуполе. На экране показывали кадры разбитого россиянами города и "Азовстали".