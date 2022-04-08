У Зеленского отреагировали на желание России приобщить Беларусь к переговорам

Глава российского МИД Сергей Лавров сделал очередное циничное заявление. Он хочет, чтобы среди стран-гарантов безопасности Украины была Беларусь.

На это уже отреагировали у Зеленского. Позицию пояснил Михаил Подоляк, советник главы ОП и член украинской делегации в переговорах с Россией.

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Сам факт предложения не означает его согласования

Подоляк отметил, что каждая из сторон переговоров может предлагать собственное видение и заявлять свои "позиции запроса". Однако это не означает, что они будут закреплены в финальном документе.

Почему Лавров заговорил о Беларуси

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина предложила в качестве потенциальных гарантов определенные страны с мощными армиями – из демократического лагеря. Россия же среди прочего предложила Беларусь. Очевидно, потому что это союзное государство, которое всегда поддержит любые инициативы Кремля.

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